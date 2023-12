Buongiorno dalla Borsa 5 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.204,44 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 15.839,67 punti, ritracciando dello 0,99%.Ribasso per, in flessione dell'1,37%, termina le contrattazioni a 32.775,8 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,97% e archivia la seduta a 9.470,4 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; piccola perdita per, che scambia con un -0,49%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,76% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,20%.Pubblicata la Produzione industriale della Francia, pari a -0,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che del PMI servizi. Sempre stamattina è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea.