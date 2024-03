Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

KME Group

; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 18.320,38 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 40.888,4 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,21%, termina le contrattazioni a 9.565,6 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Senza slancio, che negozia con un +0,02%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%.Il settore, con il suo -1,69%, si attesta come peggiore del mercato. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo del 2,65%.Annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0%. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove, previsto lunedì. Martedì, in Spagna, sarà pubblicato il PIL.