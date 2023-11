Notizie dal Forex 30 novembre 2023 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro consolida rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0919 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0863. Aumenta leggermente la fiducia dell'economia di Eurolandia, nel mese di novembre, in crescita a 93,8 punti.Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 148, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 149,96. Migliora il sentiment dei consumatori giapponesi, che si è attestato, nel mese di novembre, a 36,1 punti.La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2631 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,2787. Il PIL statunitense è salito del 5,2%, nel terzo trimestre, sopra le attese degli analisti.L'euro consolida il rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 161,62, con la nuova area di resistenza vista a 163,22. In aumento, a ottobre le vendite al dettaglio in Giappone, che sono salite del 4,2% su base annuale, sotto le stime di consensus.