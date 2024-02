Buongiorno dalla Borsa 2 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

, che porta a casa un guadagno dello 0,97% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 17.344,71 punti.allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 36.158 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,24% e archivia la seduta a 8.055,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,42%;avanza dello 0,41%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,44% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,59%.In Francia, il valore della Produzione industriale è 1,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.