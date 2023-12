Notizie dal Forex 14 dicembre 2023 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0991 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0826., in aumento dello 0,1% su base mensile.Il biglietto verde si muove in ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 141,69, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 142,75., in crescita dello 0,3% su base mensile.La sterlina sale nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2744 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,2938., centrando le attese del mercato.L'euro ripiega nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 155,70, con la nuova area di resistenza vista a 156,43., oltre le attese degli analisti.