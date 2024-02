Docenti: più di 500mila domande presentate per il concorso, Anief chiede soluzioni per i precari

"Sono arrivateper diventare insegnante, eper diventare preside, dirigente scolastico. Sono numeri importanti ed è importante prepararsi bene, così come è importantein collaborazione conche organizza dei percorsi specializzati che permettono anche un ripasso veloce degli argomenti e, soprattutto, tendono a cercare di garantire il successo formativo", dichiara"Però, quello che per noi è importante, al di la di questi concorsi, è che noi vorremmo come prima cosa cheAbbiamo un problema per esempio con coloro risultati idonei nell'ultimo concorso e che ancora devono essere assunti. Abbiamo anche un problema con chi ha partecipato all'ultimo concorso straordinario, che purtroppo ha visto escluse più di 20 mila persone. Infine,. Ci vuole un doppio canale di reclutamento per risolvere tutti questi problemi e siamo più che convinti che non basti solo un in bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno a questi concorsi. Stiamo parlando di numero veramente grandi, però al di la di questo, lo Stato deve trovare delle soluzioni per garantire a chi da anni lavora nelle nostre scuole di essere assunto, finalmente", conclude Pacifico.