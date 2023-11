Buongiorno dalla Borsa 21 novembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca MPS

; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 16.027,06 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,1%, terminando le negoziazioni a 33.354,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 9.997,1 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,15%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,09%; poco mosso, che mostra un -0,07%.Il settore, con il suo -0,90%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,75%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio.