Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Sogefi

; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.riporta un guadagno dello 0,50%, terminando a 40.109,2 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,04% e archivia gli scambi a 9.438,2 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,03%. Ribasso per, che presenta una flessione del 2,42%.È previsto domani dall'Italia l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Sono previsti ancora domani dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito, e dalla Francia quello della Produzione industriale.