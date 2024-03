Buongiorno dalla Borsa 18 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

Mondadori

, con ilche lima lo 0,49%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 17.808,25 punti, ritracciando dell'1,15%.Ottima performance per(+2,67%), che archivia la giornata a 39.740,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,46%, terminando la sessione a 9.752,8 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.avanza dello 0,20%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,61% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,64%.In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -1,7%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW.