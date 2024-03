Buongiorno dalla Borsa 20 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilin aumento dello 0,83%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 18.032,21 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 40.003,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 9.717,4 punti., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Senza slancio, che negozia con un -0,09%;è stabile, riportando un moderato -0,1%; vendite su, che registra un ribasso dello 0,73%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,46%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 3,4%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Italia. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PhillyFed.