Buongiorno dalla Borsa 5 aprile 2024 - [video]

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,35%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 17.878,78 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,96% e termina gli scambi a 38.992,1 punti. Si ricorda che oggi il mercato in Cina è chiuso per la Festa Nazionale., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,99%; scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,07%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,56%.Pubblicata la Produzione industriale della Francia, pari a 0,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. Ancora stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.