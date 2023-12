Buongiorno dalla Borsa 13 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

BasicNet

, con ilche sale dello 0,48% a 36.577,94 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 16.354,25 punti.riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 32.926,4 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 9.476,6 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,87% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,76%.Nel Regno Unito, il valore della Produzione industriale è -0,8%. Pubblicato il dato sull'Indice Tankan del Giappone, pari a 12 punti. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.