Buongiorno dalla Borsa 21 febbraio 2024 - [video]

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.563,8 punti; al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 17.546,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 38.262,2 punti.lievita dello 0,79% e archivia la seduta a 8.976 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Poco mosso, che mostra un +0,15%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,61% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione ancora domani. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti.