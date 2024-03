Buongiorno dalla Borsa 11 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.722,69 punti; al contrario, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 18.018,45 punti, ritracciando dell'1,53%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,19% e termina gli scambi a 38.820,5 punti. Brilla, in aumento del 2,27%, chiude a 9.581,5 punti., che fanno un passo indietro. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,70%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,00%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,72%. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,96%.Pubblicate le Vendite al Dettaglio della Spagna, pari a -0,5%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a 0,1%. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.