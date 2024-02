Buongiorno dalla Borsa 19 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 17.685,98 punti, ritracciando dello 0,90%. Oggi il mercato di New York è chiuso per l'Anniversario della nascita di George Washington.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 38.470,4 punti.lievita dello 0,93% e archivia la seduta a 8.902,3 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Tentenna, che cede lo 0,21%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,02%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,47%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,66%.In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 2,7%. Si attende giovedì dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto sempre giovedì dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo.