Buongiorno dalla Borsa 30 gennaio 2024 - [video]

, con il, che termina a 38.333,45 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,01% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 36.065,9 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,4% e chiude la seduta a 8.376 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,22%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%; poco mosso, che mostra un +0,16%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,70% sul precedente. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,23%.Annunciati in Spagna, pari a 0,6%, e, che si attesta su 3,4%. Si attende stamattina dalla Germania e dall'Unione Europea la diffusione del PIL.