Buongiorno dalla Borsa 27 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

Monrif

, con il, che termina a 37.545,33 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 16.878,46 punti.amplia la performance positiva dell'1,13% e chiude a 33.681,2 punti.conclude in progresso dello 0,38%, archiviando la sessione a 9.191,7 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%; resta vicino alla parità(-0,05%).In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,79%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,91%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dalla Spagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto ancora domani. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo sempre della Spagna, in previsione venerdì.