Buongiorno dalla Borsa 25 marzo 2024 - [video]

e si attesta su 39.475,9 punti in chiusura; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 18.339,44 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,16% e chiude a 40.414,1 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,49%, termina le contrattazioni a 9.422,6 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Poco mosso, che mostra un +0,15%; resta vicino alla parità(+0,04%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,71% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Questo pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il Vendita di Case Nuove. In Spagna domani i mercati sono in attesa del PIL.