1 minuto in Borsa 25 marzo 2024 - [video]

Saipem

DiaSorin

oro

, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,4%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,38%.Sul mercato delle materie prime, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicato il Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa del PIL della Spagna, in previsione domani.