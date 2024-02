Il punto sulle commodities 12 febbraio 2024 - [video]

greggio

oro nero

carburante

raffinato del petrolio

Dutch TTF Natural Gas

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

mais

granoturco

derivato sui semi di soia

Soia

oro

metallo giallo

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,78%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 77,91. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 81,79.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo dell'8,98%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,378. Rischio di discesa fino a 2,251 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -8,56%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 26,28 con prima area di resistenza vista a 27,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,76.Composto ribasso per il, in flessione dello 0,71% sui valori dell'ottava precedente. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 602,43.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,83%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 426,06 con tetto rappresentato dall'area 438,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Contenuto ribasso per il, che archivia la settimana in flessione dello 0,29%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.179,42. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Risultato negativo per l', che archivia la settimana con una flessione dello 0,70%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2.020,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.