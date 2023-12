Buongiorno dalla Borsa 11 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 16.084,69 punti.amplia la performance positiva dell'1,50% e chiude a 32.791,8 punti.lievita dello 0,82% e archivia la seduta a 9.632,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%; piccola perdita per, che scambia con un -0,23%; resta vicino alla parità(+0,19%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,50% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,22%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Germania sempre domani i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.