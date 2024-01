Il punto sulle commodities 29 gennaio 2024 - [video]

oro nero

petrolio

benzina verde

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

Dutch TTF Natural Gas

frumento

derivato sul grano

mais

mais

Soia

Soia

oro

oro

Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,58%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 79,49 e primo supporto individuato a 75,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,62%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,325. Possibile una discesa fino al bottom 2,231. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Affonda sul mercato ilche, a fine settimana, soffre con un calo del 2,41%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 27 con tetto rappresentato dall'area 28,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,52%. Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline. In presenza di spunti positivi, si propende per una spinta in alto fino al top 610,6. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa.Modesto recupero sui valori precedenti per il, che conclude la settimana in progresso dello 0,29%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 444,22. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Performance infelice per la, che chiude la settimana con una leggera perdita dello 0,41%. Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.198,25, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.229. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Settimana incolore per l', che chiude l'ottava con una performance leggermente negativa dello 0,56%. Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 2.011,91 con prima area di resistenza vista a 2.026,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2.005,58.