Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2024 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,34% a 38.791,35 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,56% termina a quota 18.297,99 punti.riporta un guadagno dello 0,23%, terminando a 39.688,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,51%, terminando gli scambi a 9.369 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,31% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,85% sui valori precedenti.In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 1%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione dell'Italia, in previsione sempre stamattina.