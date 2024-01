Buongiorno dalla Borsa 26 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 38.049,13 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 17.516,99 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,34%, archiviando la giornata a 35.751,1 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,06% e chiude a 8.762,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,33%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +4,12% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,70%.È previsto martedì sia dalla Spagna che dall'Unione Europea l'annuncio del PIL. I mercati sono in attesa di M3 ancora dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Martedì, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.