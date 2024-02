Buongiorno dalla Borsa 13 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,33%; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 17.882,66 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,89%), archiviando le contrattazioni a 37.964 punti, mentre le Borse cinesi sono chiuse per il Capodanno lunare., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,33%; senza slancio, che negozia con un -0,09%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,41%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,47%.Pubblicati in, pari a 3,8%, e, che si attesta su 14.100 unità. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.