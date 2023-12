1 minuto in Borsa 19 dicembre 2023 - [video]

media

automotive

Spread

. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -1,19%.Lofa un piccolo passo verso il basso, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,69%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,4%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e delle Scorte di Petrolio. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora domani.