Buongiorno dalla Borsa 4 dicembre 2023 - [video]

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,82% sul; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 15.997,58 punti.porta a casa un calo dello 0,60%, con chiusura a 33.231,3 punti.segna un mediocre calo dello 0,62%, terminando gli scambi a 9.660,4 punti., che fanno un passo indietro. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%; piccola perdita per, che scambia con un -0,35%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%.Il settore, con il suo -1,09%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,96%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e del PMI servizi. Sempre domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale.