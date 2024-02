Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 38.671,69 punti; al contrario, ilguadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 17.962,4 punti.Chiuse oggi la borsa di Tokyo, per festività nazionale, e le piazze cinesi che festeggiano il Capodanno lunare.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; composta, che cresce di un modesto +0,38%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,86% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.Si attende domani dalla Francia e dal Regno Unito la diffusione del Tasso della Disoccupazione. Ancora domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice ZEW, e si attende dal Regno Unito l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.