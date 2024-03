1 minuto in Borsa 18 marzo 2024 - [video]

FTSE MIB

DiaSorin

Nexi

oro

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Tra idi Milano, in evidenza(+3,64%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Sul mercato delle materie prime, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, pari a 2,6%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -1,7%. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito.