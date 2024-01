Buongiorno dalla Borsa 9 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,58% a 37.683,01 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,11% termina a quota 16.649,88 punti.lievita dell'1,16% e archivia la seduta a 33.763,2 punti.allunga timidamente il passo dello 0,27% e chiude a 8.971,7 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%; poco mosso, che mostra un +0,06%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,47% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,55%.In Germania, il valore della Produzione industriale è -0,7%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. In Francia domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale.