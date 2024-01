Buongiorno dalla Borsa 25 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, con uno scarto percentuale dello 0,26%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 17.499,3 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,03% e archivia gli scambi a 36.236,5 punti. Brilla, in aumento del 2,00%, chiude a 8.856,2 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Piccola perdita per, che scambia con un -0,24%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,13%).Il settore, con il suo -3,26%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,80%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, di Vendita di Case Nuove e degli Ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione sempre stamattina.