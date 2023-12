Buongiorno dalla Borsa 14 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dell'1,40% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 16.562,37 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,73%, archiviando la giornata a 32.686,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 9.418 punti., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,22%; in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,77%; denaro su, che registra un rialzo dell'1,43%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,88% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 3,2%. In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 0,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Vendite al Dettaglio.