Notizie dal Forex 15 febbraio 2024 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0760 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0704. Nel quarto trimestre del 2023,, in linea con le attese degli analisti.Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 150,04, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 151,66., che ha registrato un +0,3% su base mensile.La sterlina si muove in ribasso nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2562 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,2610., in calo dello 0,6% su base mensile.L'euro si apprezza nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 161,44, con la nuova area di resistenza vista a 162,43.su base annua.