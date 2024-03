Buongiorno dalla Borsa 5 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Beewize

, che termina con un calo dello 0,25% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 18.226,48 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,03% e archivia gli scambi a 40.097,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 9.416,8 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,34%; senza slancio, che negozia con un -0,14%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,29%. Scende sul mercato, che soffre con un calo del 6,58%.In Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a -1,1%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito.