Scuola: Anief chiede la proroga dei contratti del personale ATA fino al termine delle lezioni

. E' fondamentale per la scuola dell'autonomia e su qualsiasi argomento che riguardi la scuola: dal voto in condotta, dal disegno di legge del Ministro Valditara per cambiare le regole sul voto in condotta, ma anche e soprattutto per portare avanti la sfida del PNRR". E' quanto afferma, Presidente del sindacato della scuola, dopo l'audizione in Senato sul Milleproroghe."L'organico aggiuntivo - ricorda il sindacalista - è statoprima fino al 31 dicembre ed ora, collaboratori scolastici, grazie a un, che era riuscito in passato, durante il Covid, a far dare alle scuole questo organico aggiuntivo"."Purtroppo, però,che in questo momento, perché le scuole ancora stanno cercando di capire come confermarle, attraverso le risorse del PNRR. Noi vorremmo invece che fossero confermati dallo Stato - ribadisce il Presidente di Anief - ed è necessario quindi che loper prorogare i contratti degli ATA. In ogni caso questi contratti per noi devono arrivare fino al 30 giugno ed essere rinnovati ogni anno per tutta la durata del PNRR".