Buongiorno dalla Borsa 23 febbraio 2024 - [video]

, a 39.069,11 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 18.004,7 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività.riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 9.069,4 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%; composta, che cresce di un modesto +0,26%; resta vicino alla parità(+0,15%).Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,31% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,93%.In Germania, annunciato il PIL, pari a -0,3%. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Negli Stati Uniti lunedì i mercati sono in attesa di Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione martedì.