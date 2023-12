Buongiorno dalla Borsa 19 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 37.306,02 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 16.729,8 punti.amplia la performance positiva dell'1,41% e chiude a 33.219,4 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 9.289,3 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,06%).Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,10% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,51% sui valori precedenti.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e delle Scorte di Petrolio. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo.