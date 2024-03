Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.661,05 punti; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 18.017,57 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,24% e chiude a 39.598,7 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 9.416,8 punti., colpiti da vendite sparse. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,42%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,20%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,43%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,74%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Germania domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale.