Buongiorno dalla Borsa 15 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

New York

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,31% sul; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 16.832,92 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per festività (Birthday of Martin Luther King, Jr.).guadagna bene e porta a casa un +0,91%, terminando la sessione a 35.901,8 punti.segna un mediocre calo dello 0,36%, terminando gli scambi a 8.963,9 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,16%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,54% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,57% sui valori precedenti.È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia dell'Indice ZEW, che dei Prezzi al Consumo. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione del Regno Unito, in previsione domani.