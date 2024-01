Buongiorno dalla Borsa 10 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

New York

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

, con uno scarto percentuale dello 0,42%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 16.678,71 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Ottima performance per(+2,01%), che archivia la giornata a 34.441,7 punti.porta a casa un calo dello 0,55%, con chiusura a 8.922,8 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Senza slancio, che negozia con un +0,05%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%;è stabile, riportando un moderato -0,09%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,70% sul precedente. Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,85%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a 0,5%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Domani, in Italia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.