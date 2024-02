Buongiorno dalla Borsa 26 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.131,53 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 17.937,61 punti.allunga timidamente il passo dello 0,35% e chiude a 39.233,7 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 9.066,1 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Resta vicino alla parità(-0,07%); piatta, che tiene la parità; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%.Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,72%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e della Fiducia consumatori. È previsto questo pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio di Vendita di Case Nuove. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa di M3.