Buongiorno dalla Borsa 14 febbraio 2024 - [video]

, in flessione dell'1,35% sul; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 17.600,42 punti, ritracciando dell'1,58%.porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 37.703,3 punti, mentre oggi la Borsa in Cina è ancora chiusa per il Capodanno lunare.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%; resta vicino alla parità(-0,07%).In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,14%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 4%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Ancora stamattina, sempre in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale.