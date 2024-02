Buongiorno dalla Borsa 16 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,91%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 17.845,72 punti.amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 38.487,2 punti, mentre le Borse cinesi sono ancora chiuse per festività.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Composta, che cresce di un modesto +0,52%; buona performance per, che cresce dello 0,81%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,15% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,76%.Pubblicato, pari a 3,1%, e, pari a 3,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e dei Prezzi alla Produzione.