Buongiorno dalla Borsa 18 gennaio 2024 - [video]

, con ilche lima lo 0,25%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 16.736,28 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,03% e archivia gli scambi a 35.466,2 punti.amplia la performance positiva dello 1,00% e chiude a 8.847 punti., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un -0,04%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,25%. In forte ribasso, che mostra un -5,51%.In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -4,9%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.