Buongiorno dalla Borsa 24 novembre 2023 - [video]

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per festività.riporta un guadagno dello 0,52%, terminando a 33.625,5 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,94% e chiude a 9.839,5 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resta vicino alla parità(-0,02%); discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%; piatta, che tiene la parità.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,59% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,32%.In Germania, annunciato il PIL, pari a -0,1%. Stamattina è in programma il dato sull'Indice IFO della Germania. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto sempre questo pomeriggio. È previsto lunedì sempre dagli Stati Uniti l'annuncio di Vendita di Case Nuove.