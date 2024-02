Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2024 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,35%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 17.642,73 punti.riporta un guadagno dello 0,54%, terminando a 36.354,2 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,13%, archiviando la giornata a 7.964,7 punti., mentre i principali listini europei si muovono sulla parità. Resta vicino alla parità(+0,04%); si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%; piatta, che tiene la parità.In luce sul listino milanese il comparto, con un +4,31% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,12%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio dell'ISM non manifatturiero, del PMI servizi e del PMI composito. Ancora stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI composito.