Buongiorno dalla Borsa 29 gennaio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

BasicNet

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.109,43 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,55%, chiudendo a 17.421,01 punti.amplia la performance positiva dello 0,77% e chiude a 36.026,9 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,06% e termina gli scambi a 8.581,8 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,29%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,98%.È previsto domani sia dalla Germania che dall'Unione Europea e dalla Spagna l'annuncio del PIL. Sempre in Spagna ancora domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.