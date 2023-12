Buongiorno dalla Borsa 12 dicembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

BasicNet

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 16.221,73 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 32.843,7 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,08% e archivia gli scambi a 9.625,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,28%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,00% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 3,44%.Annunciati nel Regno Unito, pari a 4,2%, e, che si attesta su 16.000 unità. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.