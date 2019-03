Banco BPM

Juventus

oro

, mentre i principali listini europei si muovono sulla parità.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,76%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,14%.Tra le materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.304,5 dollari l'oncia.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Giappone, il valore della Produzione industriale è -3,4%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Ancora domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 7.349,25 punti.