, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.887,38 punti; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 7.349,28 punti. Pressoché invariato il(+0,2%), come l'indice cinese (-0,04%).Seduta al ribasso per le principali borse del. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%.Buona la performance adel comparto, che riporta un +0,75% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,30%.Stamattina, nell'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delsempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Venerdì è in programma il dato sul PMI manifatturiero dell'Unione Europea.